Стал известен состав групп МЧМ-2021 Турнир пройдет в Эдмонтоне и Ред Дире.

ИИХФ сообщила о составе групп на следующий молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде.

Турнир примут два города из провинции Альберта – Эдмонтон и Ред Дир. Матчи пройдут на аренах Rogers Place (домашний стадион «Эдмонтон Ойлерс» из НХЛ и «Эдмонтон Ойл Кингс» из WHL) и ENMAX Centrium (домашний стадион «Ред Дир Ребелс» из WHL).

Группа A (Эдмонтон): Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия, Германия

Группа B (Ред Дир): Россия, Швеция, США, Чехия, Австрия.

Отметим, что Канада примет молодежный чемпионат мира в 14-й раз в истории. После этого турнир на два года вернется в Европу: в 2022 году хозяином станет Швеция (Гетеборг), в 2023-м – Россия (Новосибирск и Омск).