Егор Соколов: К каждому игроку могу подойти, обнять и сказать, что его люблю Россия стала серебряным призером молодежного чемпионата мира.

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Форвард молодежной сборной России Егор Соколов после финала чемпионата мира с Канадой (3:4) подвел итоги турнира в Чехии.

«Сейчас уже трудно говорить, уже все закончилось, – приводит слова 19-летнего нападающего официальный сайт ФХР. – Мы – с серебряными медалями, они – с золотыми. Самое главное – мне приятно было играть с каждым из этих ребят. Это было лучшее время, которое с каждым я провел здесь.

К каждому могу подойти и с чистой совестью обнять и сказать, что его люблю и что для меня было гордостью играть с ним».

Напомним, по ходу матча сборная России выигрывала со счетом 3:1, но в третьем периоде пропустила три гола за семь минут и потерпела поражение, впервые за четыре года завершив молодежный чемпионат мира на втором месте. Соколов провел на турнире все семь матчей и набрал 4 (3+1) очка.