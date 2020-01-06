«Вашингтон» выиграл у «Сан-Хосе», отыграв два гола на последней минуте третьего периода Кузнецов помог «столичным» перевести игру в овертайм.

«Вашингтон» нанес поражение «Сан-Хосе» (5:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что, уступая со счетом 2:4 за минуту до конца третьего периода, «столичные» смогли забросить две шайбы за 32 секунды, а в овертайме оформить победу. В четвертом голе «Вашингтона» принял участие форвард Евгений Кузнецов, сделавший свою 24-ю голевую передачу в сезоне. Теперь на его счету 40 (16+24) очков в 40 матчах. В составе «акул» хет-трик сделал форвард Эвандер Кейн.

«Вашингтон» набрал 63 очка и продолжает лидировать во всей лиге. У «Сан-Хосе» стало 42 очка и шестое место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 7 января «Вашингтон» примет «Оттаву», а «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Сент-Луисом».

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Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Сан-Хосе» – 5:4 OT (0:0, 2:3, 2:1, 1:0)

Голы: Дауд, 28. Врана, 39, 60. Оши (Кузнецов), 60. Эллер, 63 – Кейн, 7 (бол), 11, 17 (бол). Кутюр, 60.