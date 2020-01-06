Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»

«Флорида» выиграла у «Питтсбурга» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой матча был признан форвард «пантер» Майк Хоффман, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Окончательный счет в матче на 58-й минуте установил форвард Евгений Дадонов, продливший свою голевую серию до трех игр. У 30-летнего нападающего теперь 34 (18+16) очка в 42 матчах сезона. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе.
«Флорида» набрала 49 очков и поднялась в зону wild card на Востоке. У «Питтсбурга» осталось 55 очков и второе место в Столичном дивизионе.
В следующих матчах 7 января «Флорида» примет «Аризону», а «Питтсбург» сыграет в гостях с «Вегасом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Флорида» – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Макканн, 4 – Ватрано, 3. Коннолли, 11. Хоффман, 49. Дадонов, 58.
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