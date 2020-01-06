Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Питтсбург» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 января 2020 10:42ХоккейЛипкин Антон

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»

Бобровский остался в запасе.

«Флорида» выиграла у «Питтсбурга» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «пантер» Майк Хоффман, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Окончательный счет в матче на 58-й минуте установил форвард Евгений Дадонов, продливший свою голевую серию до трех игр. У 30-летнего нападающего теперь 34 (18+16) очка в 42 матчах сезона. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе.

«Флорида» набрала 49 очков и поднялась в зону wild card на Востоке. У «Питтсбурга» осталось 55 очков и второе место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 7 января «Флорида» примет «Аризону», а «Питтсбург» сыграет в гостях с «Вегасом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Флорида» – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Макканн, 4 – Ватрано, 3. Коннолли, 11. Хоффман, 49. Дадонов, 58.

«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Евгений Тищенко: Лебедев всем все доказал, Денис был чемпионом по двум версиям Денис Лебедев: Поединок с Мчуну дал понять, что мне пора заканчивать Тхабисо Мчуну: Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними Юрлова-Перхт и Елисеев заняли последнее место в масс-старте Рождественской гонки
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Брагин vs Канада. Это будет третий финал наставника нашей «молодежки» с родоначальниками хоккея Что ждет россиян в Остраве? 05.01.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Бобровский снова запускает пять шайб, но его «Флорида» побеждает Предновогодние похождения россиян в обзоре матчей НХЛ. 30.12.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
10:53 Хоккей «Тампа-Бэй» победила «Каролину», у Свечникова – гол, у Кучерова – две передачи
10:42 Хоккей Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»
10:33 Хоккей «Вашингтон» выиграл у «Сан-Хосе», отыграв два гола на последней минуте третьего периода
10:21 Футбол «Эспаньол» интересуется Смоловым
10:09 Хоккей Егор Соколов: К каждому игроку могу подойти, обнять и сказать, что его люблю
10:00 Хоккей Стал известен состав групп МЧМ-2021
09:52 Хоккей Амир Мифтахов: Этот молодежный чемпионат мира – лучшее время в моей жизни
09:40 Хоккей Валерий Брагин: Давно у нас не было команды, которая играет с позиции силы
09:27 Хоккей Романов включен в символическую сборную молодежного чемпионата мира
09:18 Хоккей Лафренье признан MVP молодежного чемпионата мира
00:06 Хоккей Сборная Канады в рекордный 18-й раз выиграла МЧМ, россияне проиграли четвертый финал кряду
23:42 Хоккей Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ, ведя 3:1 по ходу третьего периода
23:33 Хоккей Канада – Россия. За 3:57 до конца третьего периода Томас вывел канадцев вперед (видео)
23:22 Хоккей Канада – Россия. Хэйтон сравнял счет в большинстве (видео)
23:15 Хоккей Канада – Россия. Макмайкл сократил отставание канадцев до одной шайбы (видео)
23:11 Хоккей Канада – Россия. Соркин сделал счет 3:1 в пользу россиян (видео)
23:02 Футбол «Порту» на выезде обыграл «Спортинг»
22:41 Хоккей Канада – Россия. Российская сборная выигрывает 2:1 после двух периодов (видео)
22:37 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Ребята выбились из колеи после трех выходных
22:32 Хоккей Канада – Россия. Денисенко вновь вывел россиян вперед (видео)
После убийства иранского генерала Багдад потребовал вывести из Ирака войска США
Смена за сменой: кто уходил, и кого назначали в Тюменской области в 2019 году?
Сотовая связь появилась в двадцати населённых пунктах края в прошлом году
В Карелии отложили открытие центра паллиативной помощи
Памятник Кисе Воробьянинову в Пятигорске нарядили в новогодний костюм
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика