«Тампа-Бэй» победила «Каролину», у Свечникова – гол, у Кучерова – две передачи Василевский отразил 28 бросков.

«Тампа-Бэй» продлила победную серию до семи матчей, обыграв в регулярном чемпионате НХЛ «Каролину» (3:1).

Первой звездой матча был признан голкипер «молний» Андрей Василевский, отразивший 28 бросков. 25-летний российский вратарь одержал 19-ю победу в сезоне и занимает по этому показателю третье место.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал третьей звездой. 19-летний российский нападающий забросил единственную шайбу «ураганов». Теперь у него 41 (18+23) очко в 42 матчах.

Отметим также две результативные передачи форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова, набравшего свое 45-е (14+31) очко в сезоне.

У «Тампы-Бэй» стало 52 очка, команда остается на третьем месте в Атлантическом дивизионе. «Каролина» с 50 очками идет на первом месте в зоне wild card Востока.

В следующих матчах 7 января «Тампа-Бэй» примет «Ванкувер», а «Каролина» – «Филадельфию».

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«Каролина» – «Тампа-Бэй» – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Свечников, 52 – Стефенс (Кучеров), 3. Стэмкос, 5. Пойнт (Кучеров), 26.

Вратари: Мразек (23/26) – Василевский (28/29).