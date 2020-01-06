Владислав Третьяк: Мы довольны работой Ларионова и Хабибулина Россия завоевала серебро молодежного чемпионата мира.

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о будущем тренеров молодежной сборной России Игоря Ларионова и Николая Хабибулина.

«Надо с ними поговорить о том, что они думают о своей работе, – приводит ТАСС слова Хабибулина. – Мы довольны хорошей работой и того, и другого».

Напомним, Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России в ноябре. Ларионов стал ассистентом главного тренера Валерия Брагина, а Хабибулин – тренером вратарей.

В воскресенье в финале молодежного чемпионата мира Россия проиграла Канаде (3:4), ведя по ходу игры со счетом 3:1.

Россия стала серебряным призером молодежного чемпионата мира в десятый раз в истории (в 13-й – с учетом сборной СССР) и впервые с 2016 года.