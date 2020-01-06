Василий Подколзин – о втором месте на МЧМ: Мы играли в хоккей, а не мучились, поэтому обидно Россия стала серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Форвард молодежной сборной России Василий Подколзин подвел итоги чемпионата мира в Чехии.

В воскресенье в финале турнира Россия проиграла Канаде (3:4) и стала серебряным призером.

«Радоваться особо нечему, здесь все максималисты, – приводит Sport24.ru слова 18-летнего Подколзина. – Никто не будет рад этому второму месту.

Просто жалко – очень хорошая команда, хорошие пацаны. Мы как команда играли в хоккей, а не мучились. Поэтому обидно».

На турнире в Чехии Подколзин набрал 5 (1+4) очков в семи матчах. Отметим, что форвард СКА может сыграть и на следующем чемпионате мира, который пройдет в Эдмонтоне и Ред Дире.