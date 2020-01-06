Василий Подколзин – о втором месте на МЧМ: Мы играли в хоккей, а не мучились, поэтому обидно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 января 2020 13:17ХоккейЛипкин Антон

Василий Подколзин – о втором месте на МЧМ: Мы играли в хоккей, а не мучились, поэтому обидно

Россия стала серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Форвард молодежной сборной России Василий Подколзин подвел итоги чемпионата мира в Чехии.

В воскресенье в финале турнира Россия проиграла Канаде (3:4) и стала серебряным призером.

«Радоваться особо нечему, здесь все максималисты, – приводит Sport24.ru слова 18-летнего Подколзина. – Никто не будет рад этому второму месту.

Просто жалко – очень хорошая команда, хорошие пацаны. Мы как команда играли в хоккей, а не мучились. Поэтому обидно».

На турнире в Чехии Подколзин набрал 5 (1+4) очков в семи матчах. Отметим, что форвард СКА может сыграть и на следующем чемпионате мира, который пройдет в Эдмонтоне и Ред Дире.

Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в первом матче КХЛ в 2020 году Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними
Золото проВоронили. Канадцы вырвали победу в финале и отомстили за Баффало-2011 Финал МЧМ-2020 в Остраве должна была выиграть сборная России. В середине третьего периода она вела 3:1 и доминировала. Но на помощь канадцам пришло не только мастерство, удача, а и недисциплинированность соперников. В результате три шайбы подряд влетели в ворота Мифтахова. В итоге поражение 3:4 и только серебро. 06.01.2020 00:15 Хоккей Домрачев Владислав
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
После Швейцарии ждем Швецию? Сборная России – в полуфинале МЧМ Россияне без особых проблем победили в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборную Швейцарии 3:1 и ждут соперника по полуфиналу. 02.01.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Боб Хартли: Камера – MVP турнира? Уверен, это правило пересмотрят Никита Александров: Удалений очень много, так матч и отдали Егор Замула: Поражение – наша вина, у нас была такая команда, что мы доминировали над всеми
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
13:56 Хоккей Боб Хартли: Камера – MVP турнира? Уверен, это правило пересмотрят
13:48 Теннис Кузнецова снялась с турнира в Окленде
13:37 Хоккей Никита Александров: Удалений очень много, так матч и отдали
13:30 Хоккей Егор Замула: Поражение – наша вина, у нас была такая команда, что мы доминировали над всеми
13:17 Хоккей Василий Подколзин – о втором месте на МЧМ: Мы играли в хоккей, а не мучились, поэтому обидно
13:12 ММА Названа дата следующего боя Расула Мирзаева
13:05 Хоккей Игорь Ларионов: В нашем хоккее многое нужно менять
12:59 Хоккей Роман Ротенберг: Хотим и в дальнейшем видеть тренерский штаб «молодежки» в этом составе
12:46 Хоккей Владислав Третьяк: Мы довольны работой Ларионова и Хабибулина
12:38 Хоккей Григорий Денисенко: С 3:1 такую игру проиграли
12:31 Хоккей Дмитрий Медведев: Спасибо ребятам из сборной России за красивую игру
12:20 Теннис Гаспарян проиграла Соболенко в Шэньчжэне
11:31 Теннис Касаткина победила Суарес-Наварро в Окленде
10:53 Хоккей «Тампа-Бэй» победила «Каролину», у Свечникова – гол, у Кучерова – две передачи
10:42 Хоккей Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»
10:33 Хоккей «Вашингтон» выиграл у «Сан-Хосе», отыграв два гола на последней минуте третьего периода
10:21 Футбол «Эспаньол» интересуется Смоловым
10:09 Хоккей Егор Соколов: К каждому игроку могу подойти, обнять и сказать, что его люблю
10:00 Хоккей Стал известен состав групп МЧМ-2021
09:52 Хоккей Амир Мифтахов: Этот молодежный чемпионат мира – лучшее время в моей жизни
После убийства иранского генерала Багдад потребовал вывести из Ирака войска США
Рождественские святки. Какие традиции и обычаи сохранились до наших дней
Кино, театр, музыка в Башкирии-2019: подводим культурные итоги уходящего года
Свыше 770 обманутых дольщиков в 2019 г получили жилье в Ростовской области
В Татарстане грузовик опрокинулся в водоем, водитель погиб на месте
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика