Никита Александров: Удалений очень много, так матч и отдали Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира.

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Форвард молодежной сборной России Никита Александров высказался о поражении от Канады (3:4) в финале чемпионата мира в Чехии.

«У меня просто нет слов, ничего не могу сказать, – приводит ТАСС слова 19-летнего нападающего. – Бились до конца, но не хватило. Удалений очень много, так матч и отдали».

Отметим, что в финале сборная России получила восемь двухминутных удалений, два из которых канадцы реализовали.

Александров набирал очки во всех семи матчах команды на турнире. Всего на его счету 8 (2+6) очков.

Сборная России стала серебряным призером молодежного чемпионата мира впервые с 2016 года.