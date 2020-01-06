Боб Хартли: Камера – MVP турнира? Уверен, это правило пересмотрят В конце финального матча МЧМ канадец не был удален за выброс шайбы на трибуны, потому что попал в камеру, закрепленную на стекле.

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался об эпизоде финального матча молодежного чемпионата мира между Канадой и Россией, в котором шайба попала в видеокамеру.

В конце игры при розыгрыше большинства сборной России канадец выбросил шайбу за пределы площадки, но судьи не оставили «кленовых листьев» втроем, поскольку шайба задела, закрепленную на стекле камеру.

– Канаде удался незабываемый камбэк, но я очень впечатлен российской сборной, – приводит слова Хартли официальный сайт «ястребов».

– Камера – MVP турнира?

– Я уверен, они пересмотрят это правило. Когда я увидел, как шайба полетела через стекло, я сказал: «О, нет!» К тому же и лайнсмен показал две минуты. Россия могла получить преимущество «6 на 3», но согласно правилам, камера – часть площадки. Так Канада смогла удержать победу.

Отметим, что по правилам ИИХФ, в случае попадания шайбы в табло и другие структурные элементы надо льдом игра останавливается, но игрок не наказываться штрафом.

Канада выиграла у России (4:3), уступая за 11 минут до конца третьего периода со счетом 1:3.