Владислав Третьяк: Наша команда не мучилась, а играла в хоккей Россия завоевала серебро молодежного чемпионата мира.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался об игре молодежной сборной России после финала чемпионата мира в Чехии с Канадой (3:4).

«Не смогли сдержать свои эмоции при счете 3:1, – приводит ТАСС слова Третьяка, – канадцы стали нас провоцировать, пошли ненужные удаления. Но надо поздравить команду с серебряными медалями, которые они завоевали на турнире, где столько было приличных соперников. Наша же команда отличалась тем, что не мучилась, а играла в хоккей, что самое главное».

Напомним, на групповом этапе сборная России сыграла с Чехией (3:4), Канадой (6:0), США (1:3) и Германией (6:1) и вышла в плей-офф с третьего места. В ¼ финала Россия победила Швейцарию (3:1), а в полуфинале – Швецию (5:4 OT). В финале российская команда вела в счете 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия стала серебряным призером молодежного чемпионата мира впервые с 2016 года и в десятый раз в истории.

Следующий турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред Дире.