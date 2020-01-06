Роман Ротенберг: За чемпионат мира поставлю молодежной сборной России пятерку

Вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг оценил выступление молодежной сборной России на чемпионате мира в Чехии.
В воскресенье в финале турнира Россия проиграла Канаде (3:4) и впервые с 2016 года стала серебряным призером молодежного чемпионата мира.
«Тренерский штаб и ребята отработали по максимуму этот турнир, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Мы играли в самый современный хоккей. Я поставлю этой команде пятерку за выступление на этом чемпионате мира. Если бы победили в финале, было бы пять с плюсом».
Отметим, что сборная России входила в тройку призеров молодежных чемпионатов мира на девяти из последних десяти турниров.
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай После Швейцарии ждем Швецию? Сборная России – в полуфинале МЧМ Россияне без особых проблем победили в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборную Швейцарии 3:1 и ждут соперника по полуфиналу. 02.01.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав Россия – в финале. Наша молодежная сборная героически одолела шведов Несмотря на очевидную ошибку с выбором вратаря, пропустив на 16-й секунде, а потом растеряв перевес 3:1, наши одержали победу 5:4 в овертайме. 04.01.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 20-го тура чемпионата Англии. 30.12.2019 15:00 Футбол Абушкин Руслан Как не улететь сегодня в черную дыру с канадцами? Колонка Отара Кушанашвили. 05.01.2020 18:30 Хоккей Кушанашвили Отар «Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав