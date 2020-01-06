Роман Ротенберг: За чемпионат мира поставлю молодежной сборной России пятерку - Советский спорт
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06 января 2020 14:22ХоккейЛипкин Антон

Роман Ротенберг: За чемпионат мира поставлю молодежной сборной России пятерку

Россия завоевала серебро молодежного чемпионата мира в Чехии.

Вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг оценил выступление молодежной сборной России на чемпионате мира в Чехии.

В воскресенье в финале турнира Россия проиграла Канаде (3:4) и впервые с 2016 года стала серебряным призером молодежного чемпионата мира.

«Тренерский штаб и ребята отработали по максимуму этот турнир, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Мы играли в самый современный хоккей. Я поставлю этой команде пятерку за выступление на этом чемпионате мира. Если бы победили в финале, было бы пять с плюсом».

Отметим, что сборная России входила в тройку призеров молодежных чемпионатов мира на девяти из последних десяти турниров.

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