Валерий Брагин: Попадание шайбы в камеру? Конечно, там были чистые две минуты Судьи не удалили канадца в финале молодежного чемпионата мира за выброс шайбы за пределы площадки.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после финала чемпионата мира в Чехии с Канадой (3:4) высказался о ситуации с попаданием игрока соперника в камеру при выбросе шайбы за пределы площадки.

«Там какое-то непонятное совещание было, – приводит Sport24.ru слова Брагина. – Конечно, там были чистые две минуты. Какую-то камеру придумали».

Отметим, что в конце третьего периода игрок сборной Канады выбросил шайбу за пределы площадки, но из-за ее попадания в камеру, закрепленную над стеклом, «кленовые листья», игравшие в меньшинстве, не остались втроем.

По правилам ИИХФ, в случае попадания шайбы в табло и другие структурные элементы надо льдом игра останавливается, но игрок не наказываться штрафом.

Сборная России проиграла матч, ведя за 11 минут до конца игры со счетом 3:1.