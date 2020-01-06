Андрей Свечников: Неважно играли с «Тампой» в первых двух периодах, за что и поплатились

- Они просто были лучше нас. Они были значительно быстрее, намного лучше смотрелись в борьбе, а мы свой хоккей не показывали. В первых двух периодах мы играли неважно, за что и поплатились, - приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
Добавим, что российский форвард «Харрикейнз» отметился в этой игре заброшенной шайбой и завершил встречу с показателем полезности «-2».
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