Андрей Свечников: Неважно играли с «Тампой» в первых двух периодах, за что и поплатились - Советский спорт
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06 января 2020 16:30Хоккей

Андрей Свечников: Неважно играли с «Тампой» в первых двух периодах, за что и поплатились

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй» (1:3).

- Они просто были лучше нас. Они были значительно быстрее, намного лучше смотрелись в борьбе, а мы свой хоккей не показывали. В первых двух периодах мы играли неважно, за что и поплатились, - приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Добавим, что российский форвард «Харрикейнз» отметился в этой игре заброшенной шайбой и завершил встречу с показателем полезности «-2».

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