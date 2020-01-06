Алексей Морозов: Сборная России на молодежном чемпионате мира выглядела очень мощно Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Алексей Морозов – о поражении сборной России в финале молодежного чемпионата мира.

- Поражение в финале – это, безусловно, обидно, но в целом итог выступления сборной стоит признать успешным. Это было немного похоже на последнюю Олимпиаду: начали с поражения, потом набрали ход и не останавливались до финала. Вытащили тяжелейший матч со Швецией, а в финале не хватило совсем чуть-чуть. Где-то удалились, где-то просто не повезло. Но на общую картину это не влияет. Команда выглядела очень мощно, - цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.