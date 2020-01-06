Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» взять верх над ЦСКА Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

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В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Тему Хартикайнен (11-я, 12-я и 17-я минуты) и Линус Умарк (48-я), у московской команды отличились Сергей Толчинский (12-я) и Антон Слепышев (35-я).

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 49 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА, потерпевший второе поражение в 11 последних матчах сезона, с 65 очками продолжает лидировать на «Западе».

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет против московского «Динамо», а «Салават Юлаев» на своем льду примет «Локомотив».