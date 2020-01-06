«Рейнджерс» вызвали вратаря Шестеркина из АХЛ «Рейнджерс» вызвали российского вратаря Игоря Шестеркина из «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ).

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В нынешнем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 матчах АХЛ, одержав 15 побед и пропустив 43 шайбы. Российский вратарь занимает первое место в лиге по коэффициенту надежности (1,93) и второе по проценту отраженных бросков (93,2%).

Ранее сообщалось, что Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.

Добавим, что «Рейнджерс», с 42 очками занимающие 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, ближайший матч проведут в воскресенье. Соперником команды из Нью-Йорка в домашней игре станет «Колорадо».