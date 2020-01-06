Игорь Никитин: «Салават» нас наказал за наши ошибки Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин – о поражении команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салавату Юлаеву» (2:4).

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- Мы играли в хоккей во втором и третьем периоде. В первом был, даже не знаю, недонастрой, оказались не готовы. «Салават» нас наказал за наши ошибки. Они больше хотели, поэтому и победили, - приводит слова Никитина «РИА Новости».

Добавим, что в следующем матче ЦСКА в гостях сыграет против московского «Динамо».