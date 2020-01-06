Николай Цулыгин: «Салават Юлаев» отлично сыграл – с полной самоотдачей на полной арене Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин – о победе команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:2).

Загрузка...

- С нашей стороны было очень хорошее начало – в первом периоде создали задел. Немного у нас не получилось во втором периоде, было два удаления, поэтому игра сложилась не так, как хотелось.

В третьем периоде мы сыграли по счету – плотно действовали в обороне, ждали своих контратак, забили гол и здорово, что смогли победить. Команда отлично сыграла – с полной самоотдачей на полной арене, - приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимской команды.

Добавим, что в следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду примет «Локомотив».