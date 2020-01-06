Тему Хартикайнен: Перед матчем с ЦСКА было ощущение, что игра сегодня получится Форвард «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен – о победе команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:2).

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- Это была великолепная игра, мы все 60 минут играли, как команда. Мы были настроены на победу, на арене была великолепная атмосфера, очень хорошая победа.

В чем был секрет столь вдохновенной игры «юлаевцев» в стартовом периоде? Не знаю (улыбается). У меня было много травм, и последний месяц я работал очень усердно, упорно. На данный момент физически чувствую себя на 100%, и я могу сейчас играть в полную силу. У меня было ощущение перед матчем, что игра сегодня получится, - приводит слова Хартикайнена пресс-служба уфимской команды.

Добавим, что в следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду примет «Локомотив».