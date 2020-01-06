Линус Умарк: В матче с ЦСКА вся команда играла с душой, это отличная победа

- Это была хорошая игра, с самого начала мы были готовы сыграть, как команда. Вся команда играла с душой, это отличная победа, - приводит слова Умарка пресс-служба уфимской команды.
Добавим, что в следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду примет «Локомотив».
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