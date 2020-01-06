«Авангард» на своем льду уступил «Барысу» Хоккеисты «Барыса» обыграли «Авангард» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

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В составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Егор Петухов (4-я минута) и Никита Михайлис (29, 59), у «Авангарда» отличились Роб Клинкхаммер (13) и Брэндон Макмиллан (32).

После этой игры «Барыс» набрал 57 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» с 60 очками занимает на «Востоке» второе место.

В следующем матче «Авангард» вновь встретится с «Барысом», но уже в Нур-Султане, а «Барыс» перед этим матчем сыграет еще в гостях с «Нефтехимиком».