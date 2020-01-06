Маккиннон, Шайфли, Веренски - лучшие игроки недели в НХЛ Форвард «Колорадо» Нэйтен Маккиннон был признан первой звездой минувшей недели в НХЛ.

Нападающий «Эвеланш» набрал 8 (3+5) очков в трех матчах команды на прошлой неделе и помог команде одержать две победы, сохранив второе место Центрального дивизиона.

Второй звездой минувшей недели стал нападающий «Виннипега» Марк Шайфли разделил с Маккинноном лидерство по очкам, также забив три гола и сделав пять передач в трех играх.

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски, признанный третьей звездой недели, в трех матчах недели забил пять голов «Коламбуса» из восьми, став лучшим снайпером НХЛ за этот период.