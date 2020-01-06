Амир Мифтахов: Всегда готов играть, уже завтра могу выйти на лед Вратарь сборной России Амир Мифтахов поделился впечатлениями от молодежного чемпионата мира в Чехии.

- От МЧМ еще не отошел, но готов вернуться в клуб и показывать свою лучшую игру. Всегда готов играть, уже завтра могу выйти на лед. После финала было тяжеловато, но потом пришли в себя и поняли, что это был праздник для каждого из нас.

Шанс спасти ворота есть всегда. Я мог бы все шайбы на этом МЧМ поймать, но это хоккей. Для нас произошла невезучая шайба с рикошета, канадцам повезло. Я все переживал вместе с командой. Думаю, этот опыт поможет мне, - приводит слова Мифтахова Sport24.ru.

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.