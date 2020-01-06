Егор Соколов: Обидно, что проиграли в финале - игра была наша

- Обидно, что проиграли в финале. Игра была наша. Вчера мы собрались всей командой и сказали друг другу в лицо, что мы горды играть друг с другом. Мы получали удовольствие. Не получилось победить, но самое главное - мы отдали все сердце, вложили всю душу в этот матч. Я был счастлив играть с этими ребятами в команде, - приводит слова Соколова «РИА Новости».
Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.
Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.
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