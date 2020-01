Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

Об этом в своем Twitter сообщил журналист New York Post Ларри Брукс со ссылкой на главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна.

Ранее стало известно, что «Рейнджерс» вызвали российского голкипера из «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ).

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 матчах АХЛ, одержав 15 побед и пропустив 43 шайбы. Российский вратарь занимает первое место в лиге по коэффициенту надежности (1,93) и второе по проценту отраженных бросков (93,2%).

Добавим, что встреча состоится 8 января и начнется в 3:30 по московскому времени.

Shesterkin in tomorrow v Colorado with Lundqvist backup, per Quinn.