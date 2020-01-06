Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо» - Советский спорт
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06 января 2020 22:42Хоккей

Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

Российский вратарь Игорь Шестеркин займет место в воротах «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата против «Колорадо».

Об этом в своем Twitter сообщил журналист New York Post Ларри Брукс со ссылкой на главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна.

Ранее стало известно, что «Рейнджерс» вызвали российского голкипера из «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ).

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 матчах АХЛ, одержав 15 побед и пропустив 43 шайбы. Российский вратарь занимает первое место в лиге по коэффициенту надежности (1,93) и второе по проценту отраженных бросков (93,2%).

Добавим, что встреча состоится 8 января и начнется в 3:30 по московскому времени.

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