Хет-трики Регина и Йенсена помогли «Йокериту» всухую разгромить рижское «Динамо» Хоккеисты «Йокерита» разгромили «рижское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:0.

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В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Петер Регин (7-я, 10-я и 32-я минуты), Никлас Йенсен (8, 15, 28) и Сами Леписте (35).

Отметим, что голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 25 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Йокерит» набрал 59 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с 31 очком занимает на «Западе» 11-е место.