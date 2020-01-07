32 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» победить «Колорадо» Его команда одержала третью победу в последних пяти встречах.

Загрузка...

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал у себя «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственная шайба была заброшена в третьем периоде усилиями Андерса Ли (47-я минута). Голкипер Семен Варламов отразил все 32 броска по своим воротам, оформив второй шатаут в сезоне.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 14 минут и 2 секунды, нанес один бросок в створ ворот и выполнил один силовой прием. Защитник Никита Задоров провел на льду 12 минут и 50 секунд на льду и отметился лишь одним силовым приемом.

«Айлендерс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 41 игре. В следующем матче команда сыграет против «Нью-Джерси».

Что касается «Колорадо», то подопечные Джареда Беднара сохраняют вторую позицию на Западе (54 очка). Их следующий соперник – «Нью-Йорк Рейнджерс»