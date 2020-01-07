Илья Ковальчук: Приятно, что болельщики скандировали мое имя

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук, дебютировавший за клуб в матче против «Виннипега» (2:3), поделился впечатлениями от своей первой игры в составе новой команды.
– Болельщики скандировали мое имя – это было приятно. Мурашки по коже. Я ценю такую поддержку. Я дам фанатам еще больше поводов для радости. Во второй половине я чувствовал себя хорошо, хотя в первой немного нервничал. Мне потребовалось несколько смен, чтобы войти в ритм игры. Я же не играл два месяца. Результат, конечно, не самый приятный, но мы сражались. Прайс спасал команду во втором периоде, но мы совершили несколько ошибок, который и стоили нам победы, – цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Илья Ковальчук был признан третьей звездой матча, проведя на льду 19 минут и 25 секунд – он отдал голевую передачу, нанес четыре броска в створ ворот и выполнил шесть силовых приемов, заработав показатель полезности «+2». Всего за карьеру на счету Ильи 860 (436+424) очков в 898 матчах.
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