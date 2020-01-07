Барри Троц: Варламов сыграл фантастически в матче с «Колорадо» Ранее Варламов выступал за «Эвеланш» с 2011 по 2019 год.

Тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц прокомментировал игру российского вратаря Семена Варламова в победном матче регулярном чемпионате НХЛ против «Колорадо Эвеланш» (1:0).

– По его реакции после матча можно было понять, что для него это значит. У него там много друзей, в этой команде у него были хорошие результаты. Первый матч против бывших партнеров всегда необычный. Очень хочется выиграть. И сегодня он играл фантастически, сделав для этого все необходимое, – цитирует Троца официальный сайт лиги.

31-летний Варламов играет за «Айлендерс» с 2019 года, куда перешел из «Колорадо» (2011-2019). В матче против своей бывшей команды он совершил 32 сейва, оформив второй шатаут в сезоне.

«Айлендерс» одержал третью победу в последних пяти встречах и занимает третье место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 41 игре.

В следующем матче команда сыграет против «Нью-Джерси».