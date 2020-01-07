Варламов – вторая звезда дня в НХЛ Коннор Макдэвид был признан первой звездой.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Россиянин отразил 32 броска в игре с «Колорадо» (1:0), оформив второй шатаут в сезоне. Таким образом, его команда одержала третью победу в последних пяти встречах и занимает третье место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 41 игре.

Первой звездой дня признан канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, забросивший шайбу и отдав три результативные передачи в победном матче с «Торонто» (6:4).

Третью строчку занял датский форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс – он отметился шайбой и сделал голевую передачу в игре с «Монреалем» (3:2).