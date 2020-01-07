«Куньлунь» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ Встреча прошла в Минске.

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Хоккеисты «Куньлуня» нанесли домашнее поражение игрокам минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:1.

В составе пекинского клуба отличились Лукас Локхарт, Брэндон Ип, у которого дубль, а также Хантер Шинкарук и Тайлер Вон. Единственную шайбу «Динамо» забросил Артем Демков.

После этой встречи «Куньлунь» занимает шестое место в таблице «Востока», набрав 50 очков. Команда прервала серию из четырех поражений подряд. Белорусский клуб расположился на 12-й позиции в таблице «Запада». На его счету 30 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Куньлунь Ред Стар» – (0:0, 1:2, 0:3)

Голы: Локхарт (мен)m 26:21 – 0:1; Ип, 27:49 – 0:2; Демков (Граньяни, Спунер, бол), 31:01 – 1:2; Ип (Шинкарук, Крэкнелл, бол), 49:42 – 1:3; Шинкарук (Уэрек), 54:43 – 1:4; Вон (Спроул, Миллер), 55:56 – 1:5