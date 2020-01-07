Голы Зарипова и Ли помогли «Ак Барсу» одолеть «Металлург» Встреча прошла в Казани.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Металлург» завершился в пользу хозяев со счетом 2:0. В составе казанцев отличились Олег Ли и Данис Зарипов.

После этой встречи команда Дмитрия Квартальнова занимает первое место в таблице «Востока». В ее активе 66 очков. «Магнитка» занимает пятую строчку. В ее активе 51 очко.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Металлург» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ли (Фрэттин, Фисенко), 24:49 – 1:0; Зарипов (Азеведо), 40:59 – 2:0