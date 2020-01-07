«Адмирал» победил в гостях «Торпедо» Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Хоккеисты «Адмирала» нанесли поражение игрокам «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1.

В составе победителей отличились Стрельцов и Александр Коннов. У хозяев это сделал Антон Шенфельд.

После этой встречи команда Сергея Светлова занимает 9-е место в таблице «Востока». В ее активе 47 очков. У «Торпедо» – 48 очков и 8-я позиция на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» – «Адмирал» – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: А. Стрельцов (Ломако), 02:11 – 0:1; Коннов (Лалонд, бол), 06:21 – 0:2; Шенфельд (Геноуэй, Рэтти), 33:39 – 1:2