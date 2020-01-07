«Спартак» обыграл СКА и прервал серию из трех поражений Встреча прошла в Москве.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА завершился в пользу красно-белых – 3:1.

В составе победителей отличились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл. У питерцев это сделал Андрей Кузьменко.

После этой встречи команда Олега Знарка занимает 5-е место в таблице «Запада». В ее активе 56 очков. У СКА – 63 очка и вторая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» – СКА – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Малыхин (Херсли, Вишневский, бол), 09:15 – 1:0; Кузьменко (Аалтонен), 16:04 – 1:1; Зубов (Карсумс), 19:05 – 2:1; Ганзл (Цыплаков), 55:10 – 3:1