Кудашов – о поражении от «Спартака»: Хозяева здорово воспользовались нашими ошибками Встреча прошла Москве.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хозяева здорово воспользовались всеми нашими ошибками, особенно в первом периоде. Второй и третий голы – в результате контратак, о чем мы предупреждали наших игроков. Но прозевали.

Пытались вытащить матч, старались атаковать, но вратарь надежно сыграл, да и сами не лезли на ворота, мало бросали, не было агрессии», – заявил специалист клубной пресс-службе.

После этой встречи команда Олега Знарка занимает 5-е место в таблице «Запада». В ее активе 56 очков. У СКА – 63 очка и вторая строчка.