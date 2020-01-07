Кудашов – о поражении от «Спартака»: Хозяева здорово воспользовались нашими ошибками - Советский спорт
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07 января 2020 20:48ХоккейГичунцев Артур

Кудашов – о поражении от «Спартака»: Хозяева здорово воспользовались нашими ошибками

Встреча прошла Москве.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хозяева здорово воспользовались всеми нашими ошибками, особенно в первом периоде. Второй и третий голы – в результате контратак, о чем мы предупреждали наших игроков. Но прозевали.

Пытались вытащить матч, старались атаковать, но вратарь надежно сыграл, да и сами не лезли на ворота, мало бросали, не было агрессии», – заявил специалист клубной пресс-службе.

После этой встречи команда Олега Знарка занимает 5-е место в таблице «Запада». В ее активе 56 очков. У СКА – 63 очка и вторая строчка.

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