Знарок – после победы над СКА: Благодарен ребятам за самоотверженность, характер и дух Встреча прошла на домашней арене красно-белых.

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок дал комментарий журналистам после победы (3:1) над СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Благодарен ребятам за самоотверженность, характер и дух. Молодцы, здорово и грамотно сыграли. Конечно, были ошибки, но, по большому счету, они выполнили все требования. Малыхин пропускал прошлую игру. Пятак – его место, он неплохо там играет.

Будет ли у нас серьезная ротация перед завтрашней игрой с «Йокеритом»? Еще этого не обсуждали, но какие-то изменения будут. Посмотрим по состоянию игроков», – цитирует специалиста AllHockey.ru.

После этой встречи «Спартак» занимает 5-е место в таблице «Запада». В его активе 56 очков. У СКА – 63 очка и вторая строчка.