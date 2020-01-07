Александр Кожевников: В КХЛ засилье ветеранов. Тренеры действительно не доверяют молодым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 января 2020 22:40ХоккейГичунцев Артур

Александр Кожевников: В КХЛ засилье ветеранов. Тренеры действительно не доверяют молодым

Ранее с подобным заявлением выступил Игорь Ларионов.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поддержал заявление тренера молодежной сборной России по хоккею Игоря Ларионова, который ранее отметил, что молодые хоккеисты, выступающие за клубы КХЛ, получают недостаточно игровой практики.

«С тем, что в КХЛ засилье ветеранов, согласен. У нас тренеры действительно не доверяют молодым хоккеистам, не дают им играть. А если те начинают себя проявлять, то тут же уезжают. А потом у нас говорят, что нет юных талантов. Они есть. Просто их убивают на скамейках.

Я не знаю, существует ли коррупция в ВХЛ и МХЛ, но в детском хоккее она точно есть, уже говорил об этом. Что же касается слов Ларионова, это только слухи. С другой стороны, он все-таки знает лучше, он же там работал», – цитирует Кожевникова RT.

Почему Россия проиграла МЧМ: в матчах с Канадой мы не умеем цепляться за счет Честно сказать, жутко надоело из года в год писать об одном и том же. Что после полуфиналов Кубка мира-2016 и чемпионата мира-2017, что сейчас. 06.01.2020 15:18 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Александр Романов: Мы должны были выигрывать Игорь Ларионов: У нас получился неплохой баланс с Брагиным Кирилл Марченко – о финале с Канадой: Внутри есть заноза, так это не отойдет, обидное поражение
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Сборная России обыграла Норвегию и вышла в плей-офф ATP Cup Хачанов и Медведев проиграли парную встречу Крайчеку и Раму, но Россия все равно обыграла США Медведев обыграл Иснера, добыв для России второе очко в матче против США на ATP Cup
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоит Главный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами». 27.12.2019 10:00 Футбол Яременко Николай
Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 20-го тура чемпионата Англии. 30.12.2019 15:00 Футбол Абушкин Руслан
Амир Мифтахов: Соперник полезет вам под кожу Вратарь молодежной сборной России по хоккею Амир Мифтахов поделился своими эмоциями после возвращения с МЧМ-2020. 07.01.2020 20:30 Хоккей Кузютина Елена
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Новости
23:30 Футбол Защитник дортмундской «Боруссии» Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году
23:12 ММА Российский боец Малыхин подписал контракт с азиатским промоушеном ONE FC
22:40 Хоккей Александр Кожевников: В КХЛ засилье ветеранов. Тренеры действительно не доверяют молодым
22:20 Футбол Слуцкий – о возможном отъезде Чалова в АПЛ: Мне сложно что-то советовать
21:58 Футбол Фабрегас считает Мане лучшим футболистом АПЛ
21:28 Хоккей Дмитрий Квартальнов: «Металлург» неплохо начал, мы были не готовы
21:09 Хоккей Знарок – после победы над СКА: Благодарен ребятам за самоотверженность, характер и дух
20:48 Хоккей Кудашов – о поражении от «Спартака»: Хозяева здорово воспользовались нашими ошибками
20:25 Футбол Милинкович-Савич признан лучшим игроком чемпионата Италии в декабре
20:08 Хоккей «Спартак» обыграл СКА и прервал серию из трех поражений
19:42 Хоккей «Адмирал» победил в гостях «Торпедо»
19:21 Хоккей Голы Зарипова и Ли помогли «Ак Барсу» одолеть «Металлург»
19:11 Хоккей Дацюк не сыграет в Матче звезд КХЛ
18:52 Хоккей «Куньлунь» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
18:42 Футбол Агент Макарова рассказал, почему игрок отказался от трансфера в ЦСКА
18:20 Лыжный спорт Белорукова сообщила о рождении ребенка
17:54 Авто/Мото Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
17:36 Футбол Бабел может вернуться в «Аякс»
17:21 Футбол Федор Кудряшов: Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью
17:09 Футбол «Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»
Отставка равна разорению: почему автократические лидеры упорно цепляются за власть
В Белгороде отмечают Рождество Христово
Глава Совфеда договорилась о сдаче детсада и школы в Кисловодске раньше срока
Смена за сменой: кто уходил, и кого назначали в Тюменской области в 2019 году?
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика