Александр Кожевников: В КХЛ засилье ветеранов. Тренеры действительно не доверяют молодым Ранее с подобным заявлением выступил Игорь Ларионов.

Загрузка...

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поддержал заявление тренера молодежной сборной России по хоккею Игоря Ларионова, который ранее отметил, что молодые хоккеисты, выступающие за клубы КХЛ, получают недостаточно игровой практики.

«С тем, что в КХЛ засилье ветеранов, согласен. У нас тренеры действительно не доверяют молодым хоккеистам, не дают им играть. А если те начинают себя проявлять, то тут же уезжают. А потом у нас говорят, что нет юных талантов. Они есть. Просто их убивают на скамейках.

Я не знаю, существует ли коррупция в ВХЛ и МХЛ, но в детском хоккее она точно есть, уже говорил об этом. Что же касается слов Ларионова, это только слухи. С другой стороны, он все-таки знает лучше, он же там работал», – цитирует Кожевникова RT.