Овечкин оформил дубль и помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» (видео) - Советский спорт
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08 января 2020 08:14ХоккейНечаев Юрий

Овечкин оформил дубль и помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» (видео)

«Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

«Вашингтон» одержал крупную победу над «Оттавой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

В составе победителей дубль на свой счет записал Александр Овечкин. В активе россиянина 26 шайб в текущем сезоне.

Одноклубники Овечкина, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, набрали по одному очку за результативные передачи. Голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

В составе «Оттавы» единственную шайбу забросил Артем Анисимов.

«Кэпиталз» продолжают лидировать в таблице Восточной конференции. В активе команды 65 очков. «Оттава» - 15-я (37).

9 января «Вашингтон» сыграет на выезде с «Филадельфией», а «Сенаторз», также в гостях, встретятся с «Детройтом» 11 января.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Оттава» — 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
Голы: Оши, 22, 41. Гудас (Кузнецов), 29. Овечкин, 38 (Орлов), 57. Эллер, 43 — Анисимов, 6.

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