«Тампа» обыграла «Ванкувер», Кучеров набрал два очка (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на своем льду разгромила «Ванкувер» со счетом 9:2 (0:1, 6:1, 3:0).
В составе победителей хет-трик оформил Картер Вераге.
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров забросил шайбу и сделал одну результативную передачу.
Защитник Михаил Сергачев отдал одну голевую передачу и завершил встречу с показателем полезности »+3». Вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.
«Тампа» набрала 54 очка и поднялась на пятое место в таблице Восточной конференции. «Ванкувер» - девятый на Западе (50).
В следующих матчах 10 января «Тампа» примет «Аризону», а «Кэнакс» сыграют в гостях против «Флориды».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 9:2 (0:1, 6:1, 3:0)
Голы: Джонсон, 25. Стэмкос, 31. Киллорн, 36. Вераге, 38, 53, 59 (Кучеров, Сергачев). Кучеров, 38. Чернак, 39. Пойнт, 45 — Петтерссон, 19. Эрикссон, 35.