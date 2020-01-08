«Тампа» обыграла «Ванкувер», Кучеров набрал два очка (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 января 2020 08:31ХоккейНечаев Юрий

«Тампа» обыграла «Ванкувер», Кучеров набрал два очка (видео)

«Лайтнинг» одержали восьмую победу подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на своем льду разгромила «Ванкувер» со счетом 9:2 (0:1, 6:1, 3:0).

В составе победителей хет-трик оформил Картер Вераге.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров забросил шайбу и сделал одну результативную передачу.

Защитник Михаил Сергачев отдал одну голевую передачу и завершил встречу с показателем полезности »+3». Вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

«Тампа» набрала 54 очка и поднялась на пятое место в таблице Восточной конференции. «Ванкувер» - девятый на Западе (50).

В следующих матчах 10 января «Тампа» примет «Аризону», а «Кэнакс» сыграют в гостях против «Флориды».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 9:2 (0:1, 6:1, 3:0)
Голы: Джонсон, 25. Стэмкос, 31. Киллорн, 36. Вераге, 38, 53, 59 (Кучеров, Сергачев). Кучеров, 38. Чернак, 39. Пойнт, 45 — Петтерссон, 19. Эрикссон, 35.

Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Шлеменко: Считаю, у Исмаилова больше шансов на победу в бою против Емельяненко Кадыров – о бое с Емельяненко: Отвечаю, в пятом раунде уложу его единственным ударом Александр Емельяненко: Будем драться с Кадыровым по правилам бокса
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 20-го тура чемпионата Англии. 30.12.2019 15:00 Футбол Абушкин Руслан
Еще по теме:
Мане признан футболистом года в Африке. Он опередил Салаха и Мареза Слуцкий – о возможном отъезде Чалова в АПЛ: Мне сложно что-то советовать Фабрегас считает Мане лучшим футболистом АПЛ
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило - и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:23 Фигурное катание Тигай Лев
Лукаку и Мартинес круче Роналду! «Интер» не отпустил «Ювентус» в отрыв Команда Антонио Конте уверенно переиграла в гостях «Наполи» благодаря дублю Лукаку и голу Мартинеса и восстановила двоевластие с Турином в серии А.   07.01.2020 02:53 Футбол Мощенко Захар
Золото проВоронили. Канадцы вырвали победу в финале и отомстили за Баффало-2011 Финал МЧМ-2020 в Остраве должна была выиграть сборная России. В середине третьего периода она вела 3:1 и доминировала. Но на помощь канадцам пришло не только мастерство, удача, а и недисциплинированность соперников. В результате три шайбы подряд влетели в ворота Мифтахова. В итоге поражение 3:4 и только серебро. 06.01.2020 00:15 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеров К концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:00 Футбол Мощенко Захар
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Новости
08:31 Хоккей «Тампа» обыграла «Ванкувер», Кучеров набрал два очка (видео)
08:14 Хоккей Овечкин оформил дубль и помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» (видео)
23:52 Хоккей СМИ: Бочаров заменит Самонова в Матче звезд КХЛ
23:48 Футбол Африканская конфедерация футбола в опубликовала символическую сборную по итогам 2019 года
23:43 Футбол Мане признан футболистом года в Африке. Он опередил Салаха и Мареза
23:30 Футбол Защитник дортмундской «Боруссии» Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году
23:12 ММА Российский боец Малыхин подписал контракт с азиатским промоушеном ONE FC
22:40 Хоккей Александр Кожевников: В КХЛ засилье ветеранов. Тренеры действительно не доверяют молодым
22:20 Футбол Слуцкий – о возможном отъезде Чалова в АПЛ: Мне сложно что-то советовать
21:58 Футбол Фабрегас считает Мане лучшим футболистом АПЛ
21:28 Хоккей Дмитрий Квартальнов: «Металлург» неплохо начал, мы были не готовы
21:09 Хоккей Знарок – после победы над СКА: Благодарен ребятам за самоотверженность, характер и дух
20:48 Хоккей Кудашов – о поражении от «Спартака»: Хозяева здорово воспользовались нашими ошибками
20:25 Футбол Милинкович-Савич признан лучшим игроком чемпионата Италии в декабре
20:08 Хоккей «Спартак» обыграл СКА и прервал серию из трех поражений
19:42 Хоккей «Адмирал» победил в гостях «Торпедо»
19:21 Хоккей Голы Зарипова и Ли помогли «Ак Барсу» одолеть «Металлург»
19:11 Хоккей Дацюк не сыграет в Матче звезд КХЛ
18:52 Хоккей «Куньлунь» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
18:42 Футбол Агент Макарова рассказал, почему игрок отказался от трансфера в ЦСКА
Украинский лайнер со 167 пассажирами разбился в Иране. Выживших нет
Кто вы, мистер Альфредо Аудиторе, заваливший Волгоград деньгами?
В Татарстане из продажи изъяли более 30 кг снюсов
«Золотой горбыль-2019»: виртуальная премия за самые сомнительные достижения года
«Душить железною рукой». Как Рождество в Омске пережило революцию и 1920-е
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика