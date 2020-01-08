Два очка Ковальчука не спасли «Монреаль» от поражение в игре против «Детройта» (видео) «Канадиенс» потерпели седьмое поражение подряд.

«Детройт» оказался сильнее «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).

Российский нападающий гостей Илья Ковальчук провел на льду более 21 минуты, отметился двумя результативными передачами и заработал показатель полезности »-1». В двух матчах за «Монреаль» россиянин набрал три очка.

В таблице Восточной конференции «Канадиенс» занимают 13-е место. Команда набрала 43 очка. «Детройт» - 16-й (25).

10 января «Монреаль» на своем льду примет «Эдмонтон», а днем позже, также на своей площадке, «Ред Уингз» сыграют с «Оттавой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Монреаль» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Нильсен, 33, 52. Фаббри, 41. Задина, 57 — Лехконен, 13. Сузуки (Ковальчук), 27. Мете (Ковальчук), 47.