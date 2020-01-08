Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Колорадо» (видео) «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд.

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«Рейнджерс» на своем льду обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

Первой звездой матча был признан российский нападающий хозяев Артемий Панарин. Форвард забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

В составе «Рейнджерс» первую игру в НХЛ провел голкипер Игорь Шестеркин. К седьмой минуте вратарь пропустил две шайбы после трех бросков, но в итоге отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин набрал одно очко за голевую передачу. На его счету 16 (7+9) очков в сезоне.

«Рейнджерс» набрали 44 очка и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Колорадо» - второй на Западе (54).

10 января команда из Нью-Йорка на своем льду примет «Нью-Джерси», а на следующий день «Эвеланш» сыграют с «Питтсбургом», также на своей площадке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Крайдер, 9. Зибанежад, 16. Шей (Панарин), 29. Строум (Панарин), 34. Панарин, 60 — Комфер, 5, 32 (Ничушкин). МакКиннон, 7.