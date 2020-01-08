«Питтсбург» обыграл «Вегас», Малкин набрал одно очко (видео) «Вегас» потерпел первое поражение после четырех побед подряд.

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«Вегас» на своем льду уступил «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 (0:2, 2:1, 1:1).

Счет в игре в первом периоде открыл российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. Всего на его счету 40 (12+28) очков в 30 матчах текущего сезона.

«Питтсбург» набрал 57 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Вегас» - четвертый на Западе (54).

10 января команда из Лас-Вегаса примет «Лос-Анджелес», а на следующий день «Питтсбург» сыграет в гостях против «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Питтсбург» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Пачиоретти, 28. Тах, 35. Смит, 53 — Малкин, 3. Хернквист, 8. Кахун, 25. Танев, 43.