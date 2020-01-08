Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ Лига объявила имена трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Новости СМИ2 Первой звездой дня был признан нападающий «Тампы» Картер Вераге. В матче против «Ванкувера» (9:2) форвард оформил хет-трик. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал второй звездой. Россиянин оформил дубль и помог своей команде обыграть «Оттаву» (6:1). Замкнул тройку Франс Нильсен из «Детройта», забросивший две шайбы в игре против «Монреаля» (4:3).