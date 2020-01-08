Шестеркин - о дебюте в НХЛ: У меня дрожали руки, я даже не мог пить воду Россиянин провел первую игру в лиге.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями от дебюта в НХЛ.

«По дороге на арену у меня дрожали руки, я даже не мог пить воду. Но когда вышел на лед, то почувствовал поддержку болельщиков и это помогло мне», - приводит слова вратаря журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» на своем льду обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

К седьмой минуте игры Шестеркин пропустил две шайбы после трех бросков, но в итоге отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 44 очка и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Колорадо» - второй на Западе (54).

10 января команда из Нью-Йорка на своем льду примет «Нью-Джерси», а на следующий день «Эвеланш» сыграют с «Питтсбургом», также на своей площадке.