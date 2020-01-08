Александр Овечкин: Без партнеров по команде я бы столько шайб никогда не забросил Россиянин забил 684 гола в НХЛ.

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после дубля в ворота «Оттавы».

«Без моих партнеров по команде я бы этого числа никогда не достиг. Находиться в такой компании очень приятно. Но, знаете, впереди еще много всего. Я буду стараться», - приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.

Напомним, сегодня «Вашингтон» одержал крупную победу над «Оттавой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0). В составе победителей дубль на свой счет записал Овечкин. В активе россиянина 26 шайб в текущем сезоне.

Всего форвард забросил 684 шайбы в карьере в НХЛ. По этому показателю он поднялся на 11-е место в истории лиги.

«Кэпиталз» продолжают лидировать в таблице Восточной конференции. В активе команды 65 очков. «Оттава» - 15-я (37). 9 января «Вашингтон» сыграет на выезде с «Филадельфией», а «Сенаторз», также в гостях, встретятся с «Детройтом» 11 января.