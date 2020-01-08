Сергеев – о матче против «Локомотива»: Хорошая игра, думаю, всем понравилась Ярославцы одержали третью победу подряд.

Загрузка...

Защитник уфимского клуба «Салават Юлаев» Артем Сергеев поделился эмоциями после матча против «Локомотива».

«Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Обидно, что проиграли. Единственный позитивный момент - это то, что мы взяли одно очко. В третьем периоде мы не откатились в оборону. Одно удаление, ладно, даже не помню, что там было, если честно. А тут же второе, когда мы вшестером выбежали… Не должны были такого допускать. Выстояли, вели в счете, но, к сожалению, они забили», - приводит слова Сергеева официальный сайт уфимского клуба.

Напомним, «Салават Юлаев» проиграл в овертайме «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).

После этой победы «Локомотив» набрал 55 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Салават» - шестой на Востоке (50).

10 января ярославцы сыграют в гостях против «Сибири», а уфимский клуб на своем льду примет московское «Динамо».