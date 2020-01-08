Сергеев – о матче против «Локомотива»: Хорошая игра, думаю, всем понравилась

Защитник уфимского клуба «Салават Юлаев» Артем Сергеев поделился эмоциями после матча против «Локомотива».
«Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Обидно, что проиграли. Единственный позитивный момент - это то, что мы взяли одно очко. В третьем периоде мы не откатились в оборону. Одно удаление, ладно, даже не помню, что там было, если честно. А тут же второе, когда мы вшестером выбежали… Не должны были такого допускать. Выстояли, вели в счете, но, к сожалению, они забили», - приводит слова Сергеева официальный сайт уфимского клуба.
Напомним, «Салават Юлаев» проиграл в овертайме «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).
После этой победы «Локомотив» набрал 55 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Салават» - шестой на Востоке (50).
10 января ярославцы сыграют в гостях против «Сибири», а уфимский клуб на своем льду примет московское «Динамо».