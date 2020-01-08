Цулыгин – о поражении от «Локомотива»: К ребятам претензий нет. Все старались и бились Встреча прошла в Уфе.

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги после поражения от «Локомотива» (1:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» с победой. Соглашусь, что была очень интересная, хорошая и обоюдоострая игра. Да, не было много голов, но это плоды того, что очень здорово играли вратари. И мы имели хорошие моменты, чтобы больше забить, и «Локомотив», но голкиперы выручали. При этом ребята хорошо отдавались – выстояли вчетвером после ненужных удалений в третьем периоде. К сожалению, пропустили гол. Но если взять общий рисунок игры, то ничья вполне закономерна.

К сожалению, мы не сумели заработать экстра-очко в овертайме. Так получилось, что быстро пропустили, но к ребятам по игре и самоотдаче претензий нет. Все старались и бились. Сейчас главное восстановиться и подготовиться к следующим матчам», – сказал специалист клубной пресс-службе.

10 января ярославцы сыграют в гостях против «Сибири», а уфимский клуб в тот же день примет московское «Динамо».