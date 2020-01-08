ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби Встреча прошла на домашней арене бело-голубых.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – ЦСКА завершился в пользу армейцев – 4:1.

В составе красно-синих по шайбе забросили Богдан Киселевич, Антон Слепышев, а также Иржи Секач и Константин Окулов. У хозяев это сделал Теему Пулккинен.

После этой встречи команда Игоря Никитина занимает 1-е место в таблице «Запада», набрав 67 очков. В активе «Динамо» – 62 очка и 3-я позиция.

10 января ЦСКА примет «Куньлунь», а команда Владимира Крикунова в тот же день сыграет на выезде против «Салавата Юлаева».

КХЛ. Регулярный чемпионат

Динамо» (Москва) – ЦСКА – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: 1:0 – 4 Пулккинен (Тарасов); 1:1 – 20 Киселевич (Мамин); 1:2 – 38 Слепышев (Толчинский, Капризов); 1:3 – 39 Секач (Калинин, Шалунов); 1:4 – 48 Окулов (Секач)