«Спартак» после победы над СКА уступил «Йокериту» Встреча прошла на домашней арене россиян.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Йокерит» завершился в пользу финского клуба, который вырвал победу в овертайме (3:2 ОТ).

В составе красно-белых по шайбе забросили Федор Малыхин и Андрей Кутейкин. У гостей это сделал Никлас Йенсен (дубль) и Сами Леписто.

После этой встречи команда Олега Знарка занимает 5-е место в таблице «Запада», набрав 57 очков. В активе «Йокерита» – 61 очко и 4-я позиция.

10 января «Спартак» сыграет на выезде против «Сочи», а клуб из Хельсинки примет в тот же день «Северсталь».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Йокерит» – 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Малыхин (бол); 10:47 – 1:0. Йенсен (Хаапала); 13:02 – 1:1. Кутейкин (Даугавиньш, Зубов); 18:46 – 2:1. Йенсен (Йоэнсуу, Регин); 27:44 -2:2. Леписто (Хаапала, Норман); 61:39 – 2:3