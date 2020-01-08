«Барыс» одолел в гостях «Нефтехимик» Встреча прошла в Нижнекамске.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Барыс» завершился в пользу казахстанского клуба – 5:1.

В составе победителей отличились Даррен Диц, Аркадий Шестаков, а также Атте Охтамаа, Корбан Найит и Никита Михайлис. У хозяев это сделал Арсен Хисамутдинов.

После этой встречи «Барыс» занимает 3-е место в таблице «Востока», набрав 59 очков. В активе «Нефтехимика» – 44 очка и 10-я позиция.

11 января команда Андрея Скабелки примет «Авангард», а подопечные Вячеслава Буцаева сыграют на домашней арене против «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» – «Барыс» – 1:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: Диц (бол., Найт, Виделл), 20:30 – 0:1. Хисамутдинов (Захарчук, Шарипзнов), 30:24 – 1:1. Шестаков (Валк, Маклюков), 34:11 – 1:2. Охтамаа (Михайлис, Шестаков), 36:06 – 1:3. Найт (буллит), 41:13 – 1:4. Михайлис (Сагадеев), 50:12 – 1:5